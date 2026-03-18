[Analyse] Les supermarchés européens doivent-ils s’inquiéter de Joybuy ?

Le géant chinois de l’Internet JD.com lance sa boutique en ligne Joybuy en Europe avec une gamme de produits alimentaires particulièrement large. Les supermarchés doivent-ils craindre la concurrence ? À en juger par l’assortiment et la politique de prix, cela ne semble pas si inquiétant. Bien que…

Une large gamme

Les attentes sont grandes : le nouveau venu Joybuy devrait devenir en Europe un concurrent de taille pour des acteurs tels qu’Amazon, Bol ou Coolblue. Dès son lancement, la boutique en ligne propose des offres alléchantes, notamment dans les domaines de l’électronique, du gaming, des produits ménagers ou des vélos. Joybuy promet en outre des promotions hebdomadaires allant jusqu’à 60 % de réduction dans son « supermarché ». Mais les meilleures affaires semblent tout de même réservées à des catégories telles que les lessives ou les produits de soins personnels. Qu’en est-il de l’alimentation ?