Ardo recule malgré une bonne récolte

Ardo, le géant belge des légumes surgelés, a vu ses bénéfices chuter au cours du dernier exercice, malgré une récolte normale et des conditions macroéconomiques plus favorables. Le producteur est confronté à une pression sur les prix et les marges, notamment aux États-Unis.

De la croissance au recul

Après des années de croissance ininterrompue de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices, Ardo a enregistré un net recul au cours de l’exercice 2025. Le bénéfice d’exploitation a baissé de 31 % pour s’établir à 33,3 millions d’euros, tandis que le bénéfice net a même chuté de 7,4 millions à seulement 1,6 million d’euros. Le chiffre d’affaires a également diminué de 3,5 % pour atteindre 1,36 milliard d’euros, un niveau que l’entreprise avait déjà atteint il y a deux ans. C’est ce que rapporte De Tijd.