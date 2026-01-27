Auchan prévoit de vendre 91 supermarchés au Groupement Mousquetaires

Auchan modifie son plan de restructuration visant à exploiter près de 300 supermarchés en franchise sous l’enseigne Intermarché ou Netto. À la place, le détaillant souhaite désormais vendre 91 supermarchés au Groupement Mousquetaires.

Focus sur les hypermarchés

En novembre, Auchan a surpris le monde de la distribution française en décidant de devenir le plus grand franchisé du Groupement Mousquetaires et d’exploiter désormais ses 294 supermarchés français sous les enseignes Intermarché et Netto. Aujourd’hui, le groupe souhaite vendre 91 magasins à des adhérents des Mousquetaires et en intégrer 164 autres dans la nouvelle entité franchisée. Selon le communiqué de presse, 11 des magasins concernés resteraient chez Auchan et seraient exploités sous d’autres enseignes.