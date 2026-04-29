La maison de champagne Pommery demande un report de paiement

La maison de champagne franco-belge Maison Pommery & Associés est confrontée à de graves problèmes de trésorerie. Le groupe n’est pas en mesure d’honorer dans les délais un remboursement de dette de 50 millions d’euros et demande un report à ses créanciers.

Pas encore de nouveau prêt

Selon le producteur de champagne, le remboursement devait avoir lieu au plus tard mercredi, mais les liquidités font défaut. Pommery comptait sur un nouveau financement bancaire, mais celui-ci se fait attendre. Dans un communiqué de presse, le groupe indique que « dans un environnement volatil et incertain, ce refinancement n’est pas encore finalisé ». Parallèlement, l’entreprise reporte une nouvelle fois la publication de son rapport annuel, cette fois jusqu’au 4 juin.