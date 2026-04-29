La perception des prix contribue à la croissance du chiffre d’affaires d’Aldi Nord

Grâce à un meilleur positionnement tarifaire, le chiffre d’affaires, le nombre de clients et les parts de marché sont en hausse chez Aldi Nord, qui s’est révélé être le grand gagnant sur son marché domestique allemand l’année dernière et qui a enregistré la plus forte progression de parts de marché aux Pays-Bas.

Tous les marchés sont rentables

Aldi Nord annonce pour 2025 une hausse de son chiffre d’affaires de 7,4 %, à 31,4 milliards d’euros, sur les huit marchés européens où le discounter est présent : outre l’Allemagne, il s’agit de la Belgique, des Pays-Bas, de la France, du Luxembourg, de la Pologne, du Portugal et de l’Espagne. Sur une base comparable, la hausse s’élève à 5,6 %. Chaque pays affiche un EBITDA opérationnel positif, selon l’entreprise. Au cours des premiers mois de 2026 également, le chiffre d’affaires, le nombre de clients, la fréquence des visites et les parts de marché sont en hausse. Selon Aldi, cela résulte de l’amélioration de la perception des prix du discounter au cours des deux dernières années. Chaque jour, plus de 4,5 millions de clients en Europe font leurs courses chez Aldi Nord.