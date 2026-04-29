Pas d’accord entre Pernod Ricard et Jack Daniel’s

Il n’y aura pas de fusion entre le groupe français Pernod Ricard et l’américain Brown-Forman, propriétaire de la marque de whisky Jack Daniel’s. Les deux entreprises ne sont pas parvenues à s’entendre sur les conditions.

Fin des négociations

Le 26 mars 2026, Pernod Ricard et Brown-Forman avaient confirmé qu’ils étaient en pourparlers concernant une éventuelle fusion. Pernod Ricard annonce aujourd’hui que ces discussions ont pris fin et n’ont pas abouti à un accord, les deux entreprises n’étant pas parvenues à s’entendre sur des conditions acceptables pour les deux parties.

Un accord aurait pu donner naissance à un leader mondial des spiritueux. Pernod Ricard est l’un des principaux acteurs en Europe, avec des marques telles que la vodka Absolut, le rhum Havana Club et le whisky Jameson. Brown-Forman est surtout connu aux États-Unis pour son whisky Jack Daniel’s, mais aussi pour la tequila El Jimador, entre autres.