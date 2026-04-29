Mondelez profite des hausses de prix et de la vigueur des marchés émergents

Au premier trimestre 2026, Mondelez a dépassé les prévisions grâce à des hausses de prix et à une demande de snacks qui reste soutenue. Le fabricant de marques telles que Oreo et Milka démontre sa capacité à préserver ses marges, même dans un contexte instable.

Les hausses de prix compensent la baisse des volumes

Le chiffre d’affaires a atteint 10,08 milliards de dollars américains (9,37 milliards d’euros), contre 9,31 milliards de dollars à la même période l’année dernière. La croissance est principalement venue des marchés émergents : en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, le chiffre d’affaires a augmenté de 14 %, tandis que l’Amérique latine a affiché une croissance de 12 %. L’Europe a enregistré une hausse de 9 %, mais l’Amérique du Nord est restée à la traîne avec une augmentation marginale de 0,5 %.

La tendance en termes de volume est restée mitigée. En Amérique du Nord, le volume a baissé de 0,4 point de pourcentage, ce qui constituait toutefois une nette amélioration par rapport à la baisse de 3,1 points de pourcentage enregistrée un an plus tôt. Dans le même temps, Mondelez a de nouveau augmenté ses prix de 3,5 points de pourcentage. Au trimestre précédent, les prix avaient déjà grimpé de 6,6 points de pourcentage.

Marges « sous contrôle »

Cependant, les prix du cacao, qui avaient atteint des sommets exceptionnels en 2024, ont depuis chuté d’environ 70 %. Aujourd’hui, ce sont surtout les tensions au Moyen-Orient qui menacent d’entraîner une hausse des coûts, même si le directeur financier Luca Zaramella a lui-même déclaré lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs que Mondelez avait la situation « sous contrôle en ce qui concerne les coûts supplémentaires ». L’entreprise est « bien couverte pour les coûts du pétrole et de l’emballage » jusqu’en 2027.

Le bénéfice net s’est donc élevé à 560 millions de dollars américains (520 millions d’euros), contre 402 millions de dollars (374 millions d’euros) un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté s’est élevé à 0,67 dollar (0,62 euro), dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 0,61 dollar (0,57 euro).

Comportement d’achat inchangé

Malgré les pressions inflationnistes et l’incertitude géopolitique, Mondelez ne constate (pour l’instant) aucun changement dans le comportement d’achat. La direction reconnaît toutefois que l’incertitude s’accroît. L’entreprise a maintenu ses prévisions pour 2026 : une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 0 et 2 % et une croissance du bénéfice par action comprise entre 0 et 5 %.

Mondelez mise résolument sur l’innovation et le renforcement de ses marques. De nouvelles gammes de produits, telles que les variantes Oreo sans sucre et les extensions dans les secteurs du chocolat et des biscuits, doivent soutenir la croissance. Parallèlement, le groupe modernise sa chaîne d’approvisionnement en Amérique du Nord, notamment grâce à l’automatisation et à des centres de distribution pilotés par l’IA.