Une taxe sur le sucre en vue aux Pays-Bas et en Allemagne : cela fera-t-il une différence ?

Le gouvernement fédéral allemand souhaite instaurer une taxe sur les boissons sucrées, à la fois pour soulager le système de santé et pour moduler la consommation. Les Pays-Bas ont également les mêmes projets pour 2030. Mais quel en serait l’effet concret ?

La santé comme justification explicite

En Allemagne, le gouvernement souhaite instaurer une taxe sur les boissons sucrées à partir de 2028. Cette mesure devrait rapporter environ 450 millions d’euros par an, une somme qui serait directement versée à l’assurance maladie obligatoire afin d’alléger la pression sur les cotisations. Le gouvernement néerlandais travaille également sur des projets visant à instaurer, à partir de 2030, une taxe supplémentaire sur tous les produits préemballés contenant plus de 6 % de sucre.