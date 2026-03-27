Pernod Ricard souhaite racheter Jack Daniel’s

Absolut Vodka et Jack Daniel’s vont-ils bientôt former un duo ? Le groupe français de spiritueux Pernod Ricard et le producteur américain Brown-Forman, connu notamment pour le whisky Jack Daniel’s et la tequila El Jimador, confirment qu’ils sont en pourparlers concernant une éventuelle fusion.

Un leader mondial en devenir ?

Si la fusion se concrétise, elle donnera naissance à un leader mondial des spiritueux : Pernod Ricard, avec des marques telles que l’Absolut Vodka, le rhum Havana Club et le whisky Jameson, est l’un des principaux acteurs en Europe. Brown-Forman est surtout connu aux États-Unis et dispose d’un solide portefeuille de marques haut de gamme, comprenant, outre le whisky Jack Daniel’s, notamment Old Forester et Glenglassaugh.

Dans un communiqué de presse, Pernod Ricard évoque une plus grande échelle, tandis que Brown-Forman admet examiner régulièrement des opportunités stratégiques. Les deux entreprises cherchent des moyens de se renforcer sur un marché où les consommateurs boivent moins d’alcool et optent plus souvent pour des alternatives moins chères.

Les deux candidats au mariage soulignent qu’il s’agirait d’une « fusion entre égaux ». Pernod Ricard affiche une capitalisation boursière de plus de 15 milliards d’euros, tandis que Brown-Forman représente environ 12 milliards de dollars (soit quelque 10,4 milliards d’euros). Elles soulignent toutefois qu’il n’est pas encore certain qu’un accord soit conclu et ne communiqueront davantage qu’une fois qu’un accord définitif aura été conclu ou que les discussions auront été interrompues.