Auchan remplace ses prospectus papier par l’IA

Au début de cette année, Auchan a cessé la distribution systématique de prospectus papier. Ces derniers ont été remplacés par des campagnes numériques pilotées par l’IA, ce qui a permis de réduire les coûts et d’augmenter la fréquentation.

Un meilleur retour sur investissement

Auchan avait déjà considérablement réduit la distribution de prospectus papier au cours des deux dernières années, mais n’était pas allé aussi loin que ses concurrents E.Leclerc et Carrefour, qui ont respectivement cessé complètement cette pratique fin 2023 et début 2025. Mais depuis janvier, le distributeur français ne distribue plus de prospectus papier, se limitant désormais à des catalogues pour des occasions spéciales telles que le salon du vin ou l’offre de jouets en fin d’année.