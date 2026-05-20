Tony’s Chocolonely et Ritter Sport, les marques de chocolat les plus durables sur le marché belge

Selon un nouveau guide du chocolat publié par l’organisation de protection de la nature WWF, Tony’s Chocolonely et Ritter Sport sont les marques de chocolat les plus durables sur le marché belge. Mondelez International, fabricant des marques Côte d’Or, Milka et Toblerone, est quant à lui sévèrement critiqué.

Outil en ligne

Depuis mercredi, les consommateurs belges peuvent utiliser un outil en ligne pour s’informer sur le chocolat qu’ils achètent au supermarché. Le guide du chocolat du WWF classe les marques de chocolat les plus vendues selon une méthode reconnue à l’échelle internationale, le « Chocolate Scorecard ». Celui-ci prend en compte la traçabilité du cacao, une rémunération équitable pour les producteurs de cacao, le travail des enfants ou le travail forcé, ainsi que la déforestation.

Le classement montre que ceux qui souhaitent acheter du chocolat selon des critères de durabilité ont tout intérêt à choisir les marques Tony’s Chocolonely et Ritter Sport. « Leurs résultats démontrent qu’il est possible de travailler de manière plus durable avec le cacao, même à grande échelle », indique le WWF dans son communiqué de presse. L’organisation se félicite également du fait qu’Ahold Delhaize, Aldi et Carrefour participent de manière structurelle et transparente à l’évaluation du Chocolate Scorecard depuis plusieurs années.

Le revenu décent reste un point sensible

Plusieurs entreprises ont réalisé des progrès en matière de déforestation et de traçabilité. Grâce aux campagnes incessantes des organisations de défense de la nature et sous l’influence de la nouvelle réglementation européenne à venir (EUDR), Nestlé, Mars et Ferrero ont renforcé leurs politiques et leurs mesures de suivi, selon le Chocolate Scorecard. Un revenu décent pour les producteurs de cacao reste toutefois un point très faible dans le secteur du chocolat.

Le WWF se montre moins élogieux à l’égard de Mondelēz International, la société mère de Côte d’Or, Milka et Toblerone : en raison de son manque criant de transparence, cette multinationale s’est vu décerner le titre de « mauvais élève de la classe » (Bad egg award). En 2024, l’entreprise a participé pour la dernière fois et s’est alors classée 25e sur 38.