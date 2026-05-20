Nouvelles perquisitions chez Nestlé Waters dans le cadre de l’enquête sur la fraude à l’eau

Les autorités françaises ont procédé mardi à des perquisitions dans deux usines d’embouteillage de Perrier à Vergèze et dans un laboratoire de Vittel, dans les Vosges. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre d’une enquête sur une fraude présumée concernant l’eau minérale par Nestlé Waters.

Suite à une plainte de Foodwatch

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre d’une enquête judiciaire suite à une plainte pour tromperie déposée par l’ONG Foodwatch contre Nestlé Waters et font suite à des perquisitions menées en juillet 2025 au siège parisien de la multinationale, rapporte Radio France. Nestlé confirme ces inspections et affirme coopérer avec l’enquête.

En 2024, il est apparu que Nestlé aurait purifié pendant des années l’eau de source contaminée de Vittel, Contrex, Perrier et Hépar à l’aide, entre autres, de microfiltration, de filtres à charbon actif et de filtres ultraviolets afin de garantir la sécurité des consommateurs. Ces traitements n’étant toutefois pas autorisés, l’organisme indépendant de surveillance alimentaire Foodwatch a déposé une plainte.

Nestlé a entre-temps décidé de céder une participation majoritaire dans sa division eau afin de se concentrer sur ses activités principales. Plusieurs fonds d’investissement ont manifesté leur intérêt.