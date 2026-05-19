Oil & Vinegar prend un nouveau départ sous la houlette d’un duo belgo-néerlandais

Oil & Vinegar se voit offrir un nouvel avenir après la faillite de sa société mère Assisi. La chaîne de magasins culinaires prend un nouveau départ sous la direction de Voets Specialiteiten, aux Pays-Bas, et de la société belge Triple Invest.

Trois magasins encore dans l’incertitude

Assisi, le siège international d’Oil & Vinegar situé à Oosterhout, a fait faillite le 9 avril. Depuis lors, les liquidateurs cherchaient une solution pour la chaîne. Celle-ci se concrétise désormais grâce à une collaboration entre Voets Specialiteiten, un distributeur néerlandais de produits fins, et Triple Invest, un groupe belge qui exploite lui-même trois magasins franchisés Oil & Vinegar.