Nestlé prépare un accord de plusieurs milliards : les investisseurs lorgnent sur Perrier et San Pellegrino

Nestlé poursuit la vente de la moitié de sa division européenne dédiée à l’eau. Certains des plus grands acteurs mondiaux du capital-investissement auraient débloqué environ 5 milliards d’euros pour acquérir, entre autres, Perrier, San Pellegrino et Acqua Panna.

La bataille des enchères bat son plein

Selon le Financial Times, trois sociétés de capital-investissement – Clayton, Dubilier & Rice (CD&R), KKR et PAI Partners – ont été retenues pour la prochaine étape du processus d’appel d’offres. Platinum Equity aurait également manifesté son intérêt, selon des sources proches du dossier. La cession d’une participation de 50 % valoriserait la division eau à environ 5 milliards d’euros.