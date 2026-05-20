Comment la Chine compte conquérir l’Europe avec le café

La chaîne de cafés chinoise Cotti Coffee a ouvert cette semaine son premier établissement belge à Bruxelles, juste en face des bâtiments de la Commission européenne. Dans le plus pur style chinois, le concept se distingue par ses prix cassés et son expansion fulgurante.

L’intégration verticale réduit les coûts

La formule entend se démarquer par des prix particulièrement bas : les clients paient 0,99 euro pour un espresso et 1,99 euro pour un americano. Du moins, pour ceux qui souhaitent télécharger l’application et s’inscrire. Pour les amateurs de boissons autres que le café classique, et surtout les jeunes, le menu propose également des cafés aux fruits à la mangue, au pomelo ou à la pomme. La chaîne vend également des thés aux fruits et, bien sûr, le très populaire matcha.

Selon Cotti Coffee, la chaîne peut proposer des prix aussi bas grâce à une forte intégration verticale. « La plupart des ingrédients sont fabriqués dans nos propres usines en Chine. Nous disposons également de notre propre chaîne d’approvisionnement, directement auprès des producteurs de café. Les coûts sont donc très bas, y compris pour nos matières premières », explique Wang Xiao, responsable du Benelux chez Cotti Coffee, à Vrt Nws.

L’entreprise possède également sa propre plantation de café en Indonésie. La chaîne tente ainsi de réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes à une époque où les prix du café fluctuent fortement à l’échelle mondiale.

La Chine, conquérante du café

Cotti Coffee est considérée comme l’une des chaînes de café à la croissance la plus rapide au monde. Selon ses propres dires, l’entreprise compte déjà quelque 18 000 points de vente, principalement en Chine, mais aussi en France et en Allemagne. Tout cela s’inscrit dans la conquête chinoise : même dans le domaine du café, le pays veut devenir une grande puissance.

« C’est le moment idéal », déclare Wang Xiao. « L’influence mondiale de la Chine ne cesse de croître. J’espère que d’ici cinq ans, nous aurons davantage de magasins et d’influence en Europe. Et que nous pourrons proposer encore plus de bons produits aux Européens. »

L’ouverture à Bruxelles n’est donc qu’un début. Au cours des prochains mois, la chaîne prévoit d’ouvrir cinq autres magasins en Belgique. Un deuxième magasin bruxellois verra le jour dans la rue des Lombards, près de la Grand-Place, ainsi que deux magasins à Anvers, un à Gand et un à Namur.

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