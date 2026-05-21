Just Eat Takeaway.com lance la commande via WhatsApp aux Pays-Bas et en Espagne

Le service de livraison de repas Just Eat Takeaway.com est le premier en Europe à lancer une option de commande via WhatsApp grâce à un partenariat avec Meta. Ce projet pilote sera déployé au cours des prochains mois en Espagne et aux Pays-Bas.

« Nous sommes avant tout une entreprise technologique »

Just Eat Takeaway.com affirme être le premier prestataire en Europe à proposer une expérience de commande intégrée via WhatsApp. L’ensemble du processus de recherche et de sélection se déroule dans la messagerie WhatsApp, l’application Just Eat Takeaway.com n’étant utilisée que pour la dernière étape sécurisée du paiement. Contrairement aux options de chat WhatsApp précédentes qui ne servaient que de canaux d’assistance, cette solution sur mesure permet donc une expérience « chat-to-basket » complète.