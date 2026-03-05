Auchan Retail voit le bout du tunnel

Après une période particulièrement difficile, Auchan Retail montre les premiers signes de reprise. Malgré un léger recul sur ses deux principaux marchés, le chiffre d’affaires augmente et la rentabilité s’améliore, même s’il reste encore un long chemin à parcourir.

Investissements dans les prix et fermetures de magasins

Auchan Retail annonce un chiffre d’affaires de 32,1 milliards d’euros pour 2025, soit une hausse de 1,5 % par rapport à l’année dernière. L’EBITDA s’élève à 1,025 milliard d’euros, soit une hausse de 16,1 %, tandis que la marge brute augmente de 1 % pour atteindre 7,374 milliards (22,9 % du chiffre d’affaires). La maîtrise des coûts porte ses fruits. C’est une bonne nouvelle pour le groupe après des années de résultats négatifs.

Toutefois, le chiffre d’affaires a baissé sur les deux principaux marchés du détaillant. En France, le chiffre d’affaires a baissé de 0,5 % pour atteindre 16,4 milliards d’euros, en raison d’investissements dans les prix et de la fermeture de 36 magasins. En Espagne, la baisse a été de 1,4 % pour atteindre 4,5 milliards d’euros, également en raison de la fermeture de 15 supermarchés non rentables. Des progrès ont toutefois été enregistrés au Portugal (+7,5 %), en Roumanie (+4,3 %) et en Pologne (+1,1 %).

Plan de transformation

Le PDG Guillaume Darrasse poursuit son plan de transformation, qui prévoit notamment la rénovation des hypermarchés – qui restent selon le détaillant une destination importante -, le renforcement de l’offre alimentaire avec 2 600 références supplémentaires, la poursuite du développement de la marque propre et l’extension de la stratégie omnicanale, avec une nouvelle boutique en ligne au second semestre 2026.

Pour ses supermarchés français, le groupe mise, comme on le sait, sur un partenariat avec le Groupement Mousquetaires, dans le cadre duquel les magasins seraient exploités sous une nouvelle structure sous la marque Intermarché ou Netto en tant que magasins franchisés.