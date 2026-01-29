Avec une soirée pyjama, Carrefour veut remettre l’hypermarché au goût du jour

« Une nuit passionnante dans l’hypermarché » : c’est ce que Carrefour promet à ses clients espagnols. Les heureux acheteurs peuvent participer à une folle soirée pyjama « CarreNight » dans les magasins.

Des jeux entre les rayons

Avec l’opération « CarreNight », Carrefour Espagne invite ses clients à passer une nuit dans l’hypermarché. Le distributeur indique que cette initiative est née en écoutant les membres du Club Carrefour sur les réseaux sociaux, où les utilisateurs rêvaient de se cacher dans le magasin et d’y passer toute la nuit. Carrefour s’est emparé de cette idée.

Pendant la CarreNight, les acheteurs pourront non seulement camper dans le magasin, mais aussi jouer à de nombreux jeux entre les rayons, tels que cache-cache, des « Jeux olympiques absurdes » avec des serpillères dans les larges allées, un concours de « plats immangeables » et un défilé de mode.

Créer un lien émotionnel

« Avec CarreNight, nous allons encore plus loin dans l’innovation dans le commerce de détail. Nous voulons créer un lien émotionnel en montrant que l’hypermarché est un lieu vivant et agréable qui peut offrir à nos clients des souvenirs inoubliables », explique Elodie Perthuisot, directrice de Carrefour Espagne, dans le communiqué de presse.

Cette action s’inscrit dans le cadre du programme #ElHíperEstáDeModa (« l’hypermarché est à la mode ») avec lequel le détaillant souhaite démontrer la pertinence du concept d’hypermarché, souvent considéré comme dépassé. L’année dernière, le détaillant avait déjà organisé un « Wedding Shoot » au cours duquel des couples étaient invités à prendre leurs photos de mariage dans l’hypermarché.

L’idée n’est pas tout à fait originale. L’année dernière, par exemple, Ikea en Belgique a organisé un événement similaire, au cours duquel les clients pouvaient gagner une nuitée dans l’un des huit magasins, avec un dîner, diverses activités en soirée telles qu’une soirée cinéma et une séance de yoga, et un petit-déjeuner le lendemain matin.