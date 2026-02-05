Barry Callebaut investit 375 millions dans ses usines belges

Le groupe chocolaté Barry Callebaut annonce d’importants investissements dans ses sites de production à Halle et à Wieze. Ces investissements confirment l’importance de la Belgique pour le groupe suisse.

« Le berceau de Barry Callebaut »

Barry Callebaut consacre 250 millions d’euros à la modernisation de l’usine de Wieze, la plus grande chocolaterie au monde, afin de la préparer pour l’avenir. Les plans comprennent la modernisation des lignes de production afin d’améliorer encore la sécurité alimentaire et la qualité, la création d’un environnement de travail plus sûr pour les employés et la construction d’une rocade permettant la circulation à sens unique sur le site afin d’améliorer considérablement la sécurité et l’impact sur l’environnement.

En outre, l’usine de Halle bénéficiera d’un investissement supplémentaire de 125 millions d’euros. Ces investissements confirment l’importance de la Belgique pour le groupe. « Wieze est et reste le berceau de Barry Callebaut. C’est là que notre marque emblématique Callebaut a vu le jour en 1911 », déclare Wim Debedts, directeur général Benelux & Nordics, dans le communiqué de presse. « Grâce à ces investissements considérables dans nos sites de production belges à Wieze et Halle, nous poursuivons notre histoire et démontrons notre engagement envers nos clients et nos collaborateurs. »