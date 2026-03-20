Biedronka lorgne sur la filiale polonaise de Carrefour

Biedronka, la plus grande chaîne de supermarchés de Pologne, détenue par le groupe portugais Jeronimo Martins, serait intéressée par le rachat d’une grande partie des actifs polonais de Carrefour.

Partenaire des franchisés

Carrefour souhaitant désormais se concentrer sur ses activités en France, en Espagne et au Brésil, l’avenir de la division polonaise du distributeur français est incertain. Un candidat à la reprise se manifeste désormais, du moins pour une partie des activités : lors d’une conférence de presse sur les résultats de Jeronimo Martins, le PDG de Biedronka, Luis Araujo, a déclaré pouvoir être un bon partenaire pour les franchisés du groupe français. Cela serait également positif pour le pays et pour les consommateurs polonais. L’entreprise ne serait toutefois pas intéressée par les hypermarchés, rapportent les médias polonais.