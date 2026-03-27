Boulangerie et barbecue : les axes prioritaires de Delhaize

Ces derniers jours, Delhaize a présenté à ses commerçants toute une série d’innovations dans son assortiment, avec une place de choix accordée au rayon boulangerie et à l’offre de produits pour barbecue.

Ouverture le plus tôt possible

Avec le rayon fruits et légumes, le rayon boulangerie est le principal moteur de fréquentation des magasins Delhaize, explique Jonathan Hertog, vice-président Commerce, Merchandising & Quality. Et avec le succès des ouvertures dominicales, l’importance de cette catégorie ne fait que croître. Il n’est donc pas surprenant que le distributeur ait présenté de nombreuses innovations en boulangerie la semaine dernière lors de l’édition printanière de son Food Market, le salon destiné aux commerçants affiliés.

Plus d’une centaine de supermarchés Delhaize travaillent déjà selon un concept « cru », dans lequel la pâte crue lève sur place dans des armoires de fermentation avant d’être cuite en magasin. Ce nombre devrait doubler d’ici l’année prochaine. « Nous travaillons avec les mêmes ingrédients et selon les mêmes méthodes que les boulangers traditionnels », explique M. Hertog. Cette qualité attire de nouveaux clients, surtout le week-end. « Nous encourageons donc nos commerçants à ouvrir le plus tôt possible le matin. »

Snacks chauds

Outre le pain – désormais enrichi en protéines –, le détaillant propose de plus en plus de snacks dans ses boulangeries, afin de répondre à l’augmentation des moments de consommation tout au long de la journée. Il ne s’agit pas seulement de viennoiseries sucrées, mais aussi de snacks salés, tels que le börek, le flatbread, les croissants fourrés et les petits pains à la saucisse. Ceux-ci sont également proposés chauds pour une consommation immédiate, dans des meubles chauffants adaptés qui garantissent que les produits ne se dessèchent pas.

Des ateliers créatifs apportent en outre de l’inspiration aux commerçants pour qu’ils se mettent au travail en boulangerie avec des produits de base tels que les croissants ou la baguette, qui, grâce à quelques touches simples – une garniture, une farce –, se transforment en produits phares irrésistibles.

Un poulet de meilleure qualité

Delhaize mise sur un bel été placé sous le signe du barbecue, à allumer avec du charbon de bois belge (et donc plus durable). Les produits carnés hybrides lancés l’année dernière connaissent une pénétration croissante. Nouveauté dans l’offre : un Butcher Burger contenant 20 % de protéines de pois et 30 % de matières grasses en moins. Le distributeur surfe également sur la vague du « smash burger ».

La viande de poulet plus durable vient de CoqArdenne : du poulet de maïs à la couleur jaune doré caractéristique, à croissance plus lente, élevé en plein air. La marque propose également des produits transformés tels que des burgers, des chipolatas, des merguez ou des ballotins fumés. Les corn ribs marinés sont une originalité sur le barbecue : des petites côtes, mais à base de maïs. Avec ses Crispy Drums, Greenway propose une alternative végétarienne saine aux pilons de poulet. Selon le fabricant belge, le marché des substituts de viande ne connaît pas de recul : après une période de stagnation, les ventes repartent à la hausse.

« Category resets »

Au rayon poissonnerie également, on trouve divers produits prêts à l’emploi pour le barbecue, notamment des coquilles Saint-Jacques marinées ou des gambas au beurre à l’ail. Par ailleurs, Delhaize renforce, en collaboration avec son partenaire Gadus, l’approvisionnement local en poisson : on trouve désormais, par exemple, du requin-hâ et de la rouget de mer provenant de bateaux de pêche belges, ainsi que de la truite saumonée des Ardennes issue de l’aquaculture. Le distributeur propose des portions individuelles de poisson frais à des prix abordables.

Dans chaque Food Market, Delhaize présente également quelques « réorganisations de rayons ». C’est désormais au tour du rayon pâtes et riz, avec un nouveau planogramme, 28 innovations, un accent accru sur la commodité (prêt à manger ou à réchauffer), des protéines ou des fibres ajoutées, les « P’tits Lions » et une dynamique promotionnelle forte. Le rayon farine et produits de boulangerie fait également l’objet d’une refonte selon des lignes directrices similaires.

Rajeunissement

On remarque également le rajeunissement que Delhaize met en œuvre dans de nombreuses catégories. L’influenceuse de l’année, Steffi Mercie, lance en exclusivité chez la chaîne de supermarchés sa propre marque de fromages « Mercieke ». La nouvelle marque Alfie’s, également exclusive, surfe sur la vague des protéines avec son cottage cheese : ce produit riche en protéines connaît un grand succès auprès des jeunes consommateurs et se décline désormais en saveur ciboulette – d’autres variantes suivront. Pour les enfants, il y a le fromage fondu au lait de chèvre frais de Chevridou. Le labneh surfe sur la popularité de la cuisine méditerranéenne.

Enfin, l’offre de boissons fonctionnelles est d’une richesse sans précédent, avec notamment « Drink a Flower », des boissons relaxantes conçues pour favoriser la détente et apaiser l’esprit. De nombreuses boissons contiennent également des électrolytes, des vitamines, des protéines et du collagène ajoutés, car le sport et la santé constituent également une priorité pour Delhaize.