BrewDog à vendre : la fin de l’ère de la bière artisanale ?

Le brasseur écossais BrewDog pourrait être scindé et vendu. Après des résultats commerciaux décevants, le groupe fait appel à un cabinet de restructuration, mais les investisseurs craignent pour leur investissement.

Bientôt démembré ?

Ce qui était autrefois le fer de lance de la révolution britannique de la « bière artisanale » est aujourd’hui victime du déclin de cette tendance. L’entreprise a fait appel à des conseillers financiers, AlixPartners, pour lancer un processus de vente qui pourrait aboutir à sa scission. La marque a connu pendant des années une image rebelle et une croissance rapide, mais elle est aujourd’hui confrontée à des défis financiers et à un marché en mutation.