BrewDog en faillite en Belgique et en Allemagne suite au rachat

Les filiales belge et allemande du brasseur écossais de bières artisanales BrewDog ont déposé le bilan. La société mère a pourtant été récemment rachetée (en partie) par la société américaine Tilray Brands, un producteur de boissons et de cannabis médical.

Fermeture des pubs de Bruxelles et Berlin

Le rideau est tombé sur l’imposant bar situé près de la gare centrale de Bruxelles, qui était le cœur de BrewDog en Belgique depuis 2015. BrewDog Belgium a été déclarée en faillite, rapporte L’Echo. Les activités belges ne font pas partie de l’accord avec Tilray et sont désormais progressivement retirées du réseau. Ainsi, un autre pilier international de la marque de bière à l’image rebelle s’effondre.