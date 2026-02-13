Bruxelles accueille « le plus grand food market de Belgique »

Dans la commune bruxelloise d’Ixelles, Ratz, un nouveau marché culinaire qui se profile d’emblée comme le plus grand de Belgique, ouvrira ses portes la semaine prochaine. Le bâtiment s’étend sur trois étages et 3 000 mètres carrés.

Trois étages

Dans la rue Saint-Boniface, dans un ancien parking, ouvre une nouvelle initiative de Thierry Goor et Pascal Van Hamme, les fondateurs des food markets branchés Wolf et Fox. Cette fois-ci, l’accent est mis sur les cuisines du Moyen-Orient et d’Asie: Georges Baghdi Sar, fondateur de la chaîne My Tannour, exploite les cuisines du Moyen-Orient, rapporte Bruzz. Au total, il y aura quatorze stands de restauration.

Goor positionne toutefois clairement le projet comme étant plus qu’un simple concept gastronomique : le site doit également devenir un haut lieu culturel. Au dernier étage, les visiteurs pourront profiter d’expositions, de marchés, de concerts, d’un club de comédie, de projections de films, de conférences et d’ateliers.

Mercredi, les initiateurs du projet ont déjà organisé un lancement en douceur, et jeudi prochain aura lieu l’ouverture officielle au grand public. En termes de superficie, il s’agirait du plus grand food market belge à ce jour.