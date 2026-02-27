Burger King mesure la gentillesse à l’aide de l’IA : logique ou excessif ?

La chaîne de restauration rapide Burger King suscite la controverse avec le lancement d’un chatbot IA baptisé Patty. Avec l’aide de Patty, l’entreprise souhaite non seulement améliorer son efficacité opérationnelle, mais aussi mesurer la gentillesse de ses employés.

Big Brother écoute-t-il ?

La société mère de Burger King présente clairement ce système comme un outil d’efficacité. La technologie doit prendre en charge les tâches routinières afin que le personnel puisse se concentrer sur le contact avec la clientèle et la gestion. Les employés peuvent par exemple poser des questions sur la préparation des plats et obtenir une réponse immédiate. Le système signale également lorsque les stocks sont épuisés.