Carl Lescroart (Coca-Cola Europacific Partners) devient président de la BABM

La BABM, l’association des fabricants de produits de marque en Belgique et au Luxembourg, a un nouveau président : Carl Lescroart, directeur de Coca-Cola Europacific Partners, succède à Ives Depoortere à compter du 1er avril.

Faciliter le dialogue entre les détaillants et les fournisseurs

M. Lescroart occupe actuellement le poste de vice-président et directeur national pour la Belgique et le Luxembourg chez Coca-Cola Europacific Partners (CCEP). « Sa grande expertise dans le secteur des biens de grande consommation et son engagement en faveur de la collaboration au sein du secteur seront d’une grande valeur pour définir l’orientation stratégique de la BABM », indique le communiqué de presse. Il succède à Ives Depoortere, qui a quitté ses fonctions de PDG de Jules Destrooper l’année dernière.

« BABM occupe une position unique en tant que plateforme essentielle facilitant le dialogue entre les distributeurs et les fournisseurs. Mon ambition est de renforcer encore davantage les liens entre les marques et nos clients, alors que nous faisons face à des défis communs sur les marchés belge et luxembourgeois », déclare le nouveau président. « Parmi ces défis figurent des facteurs structurels qui affaiblissent notre compétitivité par rapport aux pays voisins, tels que des coûts salariaux, des coûts énergétiques, des taxes et des accises plus élevés. En parallèle, BABM continuera à plaider pour un environnement commercial équitable, équilibré et durable. »

La BABM défend les intérêts des fabricants de produits de marque. Elle compte parmi ses membres plus de 120 entreprises en Belgique et au Luxembourg qui produisent et commercialisent des produits de marque nationaux et internationaux.