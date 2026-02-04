Carlsberg dépasse les attentes, mais met en garde contre une année 2026 difficile

Carlsberg a enregistré une croissance supérieure aux prévisions en 2025, mais aborde la nouvelle année avec prudence. En effet, le climat de consommation ne semble pas s’améliorer.

Volumes organiques sous pression

Le géant danois de la brasserie Carlsberg a enregistré une croissance de ses bénéfices supérieure aux prévisions en 2025, mais envisage l’année à venir avec prudence. La société, connue pour ses marques telles que Kronenbourg 1664, Tuborg et Somersby, a déclaré un bénéfice d’exploitation organique de 13,99 milliards de couronnes danoises (environ 1,87 milliard d’euros), soit une augmentation de 5 % par rapport à 2024. Les analystes tablaient en moyenne sur 13,82 milliards de couronnes.