Carrefour 2030 : offensive aux produits frais, des prix et de l’intelligence artificielle

Carrefour élabore une nouvelle stratégie pour 2030 : les prix bas étant désormais une « condition sine qua non », selon le PDG Alexandre Bompard, le distributeur cherche à réaliser des marges ailleurs. Notamment dans les marques propres, le commerce électronique depuis les magasins, les données et l’IA, jusqu’au « commerce agentique ».

Stratégie de « recentrage »

Carrefour se concentre désormais sur trois pays clés : la France, l’Espagne et le Brésil. En Europe, cela signifie que la Belgique est (pour l’instant) laissée pour compte, tandis que le groupe opte pour la franchise partout dans le monde. Carrefour Market en France, par exemple, adopte un rythme de franchisage clair : 50 nouveaux magasins ouvriront d’ici 2030, et 40 magasins passeront à la franchise chaque année.