Carrefour Belgique met en avant l’ouverture dominicale avec une promotion exceptionnelle

Les hypermarchés Carrefour en Belgique mettent en avant leur ouverture dominicale avec une promotion remarquable : pour tout achat de 100 euros dans le rayon électroménager, les clients reçoivent un bon de réduction de 30 euros.

Tendance récente

Les clients qui feront leurs achats dans un hypermarché Carrefour le dimanche 1er mars recevront un bon d’achat de 30 euros pour chaque tranche de 100 euros dépensés dans le rayon petit et gros électroménager, photo, télévision, audio, informatique, jeux vidéo, consoles et téléphonie, à l’exception des produits Apple. Les clients pourront utiliser ces bons du 4 au 29 mars inclus. Cette promotion est également valable en semaine, mais le bon d’achat n’est alors que de 20 euros.

Il s’agit d’une offre particulièrement intéressante, avec laquelle Carrefour souhaite clairement mettre en avant ses ouvertures le dimanche. Il s’agit d’une tendance récente : dans la lutte pour attirer les clients le dimanche, les supermarchés belges proposent de plus en plus souvent des promotions supplémentaires ce jour-là. Il s’agit souvent d’offres sur des produits typiquement « dominicaux », tels que des croissants, des gâteaux ou du poulet rôti. Pour Carrefour, les produits non alimentaires constituent également un moteur potentiel le dimanche : en effet, le détaillant n’a alors que peu de concurrence de la part des chaînes d’électroménager, de mode ou de jouets, qui restent généralement fermées ce jour-là.