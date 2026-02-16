« Carrefour examine effectivement les options pour la Belgique »

Mercredi, le PDG Alexandre Bompard présentera un plan stratégique « radical » pour Carrefour. Le détaillant continue de réduire ses activités internationales – dont celles en Belgique – et doit trouver une solution pour ses hypermarchés en difficulté sur le marché intérieur.

Solution recherchée pour les hypermarchés

La tension monte à l’approche de la présentation de M. Bompard le 18 février. Le troisième plan stratégique du PDG est annoncé comme « ambitieux » et « radical », ce qui fait déjà craindre aux syndicats que le détaillant mise davantage sur l’intelligence artificielle pour augmenter la productivité et supprimer des emplois.