Carrefour France souhaiterait revendre une partie des anciens hypermarchés Cora

En France, Carrefour a sondé certains de ses concurrents pour connaître leur intérêt éventuel pour les anciens hypermarchés Cora, rachetés par le distributeur en 2024. Les magasins ne semblent pas encore rentables.

Coût d’investissement élevé

Alexandre de Palmas, directeur executif de Carrefour France, aurait distribué plusieurs listes comprenant chacune une dizaine d’hypermarchés Cora à ses concurrents Coopérative U, Auchan, E.Leclerc et Intermarché, afin de sonder leur intérêt. C’est ce que rapporte le site web La Lettre. Carrefour a racheté les activités de Cora en France en 2024, mais semble avoir du mal à rentabiliser les magasins.

Selon les informations relayées, 49 des 60 anciens hypermarchés Cora ne seraient toujours pas rentables. De plus, Carrefour devrait investir plus que les 250 millions d’euros prévus dans les magasins. Le distributeur n’a pas souhaité réagir auprès de La Lettre.