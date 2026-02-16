Carrefour intègre Fast Delivery dans son application et son site web

À partir du 9 mars, Carrefour Belgique intégrera son service de livraison rapide Fast Delivery au site web Carrefour.be et à l’application Carrefour. Les clients n’auront donc plus besoin d’utiliser une application distincte.

Faciliter la vie

L’application distincte Carrefour Fast Delivery ne fonctionnera plus après le 9 mars 2026 : le détaillant centralise le service afin de faciliter la vie de ses clients. Le service permettant aux clients de se faire livrer leurs commandes le jour même par un personal shopper reste inchangé. C’est ce qu’annonce le détaillant dans un e-mail adressé à ses clients.

Carrefour Belgique a lancé son service de livraison rapide en 2018, initialement sous le nom de ShipTo, à Knokke et Bruxelles, puis dans d’autres villes. En juillet 2023, le service a changé de nom. Aujourd’hui, Fast Delivery est actif à Bruxelles, Gand, Anvers, Hasselt, Ostende, Nivelles, Saint-Nicolas, Liège, Turnhout et Rixensart. Par ailleurs, les clients Carrefour peuvent également se faire livrer leurs commandes en moins d’une heure par Deliveroo, Takeaway ou Uber Eats.