Carrefour ouvre son plus grand magasin autonome de Belgique

C’est à Hasselt que Carrefour Belgique ouvre son plus grand magasin automatisé BuyBye à ce jour : il compte huit réfrigérateurs proposant une offre variée et un point de retrait d’argent où les visiteurs peuvent retirer de l’argent.

La septième succursale

Le nouveau magasin autonome, le plus grand BuyBye de Belgique ouvert au public, est situé sur le Corda Campus à Hasselt, l’un des plus grands campus technologiques et d’innovation d’Europe, qui abrite plus de 100 start-ups et accueille chaque jour des milliers de visiteurs et d’employés.

Ils peuvent désormais y faire leurs courses sept jours sur sept, de 8 h à 22 h. Le magasin BuyBye compte huit réfrigérateurs proposant une offre variée : des salades fraîchement préparées au pain et aux garnitures, en passant par les plats à réchauffer, les snacks et les produits secs. Le distributeur de billets présent dans le magasin constitue un atout supplémentaire. Ainsi, les clients peuvent non seulement faire leurs courses quotidiennes, mais aussi retirer de l’argent.

Le BuyBye de Hasselt est déjà le septième de la série. Carrefour avait auparavant ouvert des BuyBye dans son Service Center à Zaventem, au Carrefour Express d’Yvoir, dans les hôtels ibis de l’aéroport Charles de Gaulle à Paris et à la gare de Bruxelles-Midi, à la base de l’OTAN SHAPE à Mons, ainsi qu’à l’hôpital Mont-Légia à Liège.