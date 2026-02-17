Carrefour : reprise dans les « pays clés », ainsi que la Belgique

Carrefour clôture l’année 2025 avec des résultats mitigés : le groupe français a enregistré une légère croissance de son chiffre d’affaires, mais a subi l’impact des taux de change et des coûts d’intégration. Le PDG Alexandre Bompard affiche toutefois sa confiance et promet un nouveau plan radical.

Croissance malgré la contraction

2025 a été une année solide, avec une nette amélioration notamment en France et en Espagne, selon Bompard. Le chiffre d’affaires net a augmenté de 2,8 % pour atteindre 82,1 milliards d’euros. Le résultat opérationnel récurrent (ROI) a toutefois légèrement baissé à 2,16 milliards d’euros, contre 2,28 milliards d’euros un an plus tôt.