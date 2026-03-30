Carrefour rouvre l’hypermarché de Bomerée avec un rayon non alimentaire élargi

L’hypermarché Carrefour de Montigny-le-Tilleul, dans le Hainaut, a rouvert ses portes la semaine dernière après une rénovation durable, au cours de laquelle les allées ont été élargies, les meubles réfrigérés renouvelés et l’assortiment de produits non alimentaires élargi.

Équipements de réfrigération à faible consommation d’énergie

Au cours des dernières semaines, l’hypermarché Bomerée a fait l’objet de quelques interventions durables. « Au rayon frais, nous avons remplacé tous les meubles réfrigérés par des modèles à faible consommation d’énergie fonctionnant au CO2. Ceux-ci sont jusqu’à 4 000 fois moins polluants que les modèles traditionnels », explique Anne Courtois, directrice du magasin. Lors de la rénovation, une attention particulière a également été portée au confort des clients. « Nous avons élargi plusieurs allées afin que les clients puissent se déplacer plus facilement dans le magasin. »

L’hypermarché de la rue de la Station dispose de trois comptoirs avec personnel, dédiés à la boucherie, à la poissonnerie et à la traiteur. Outre les produits frais, on y trouve également un large choix de produits d’épicerie et une gamme italienne très complète. Le rayon non alimentaire propose depuis peu quelques nouveautés, notamment une sélection de matelas et d’articles de décoration tels que des coussins, des plaids et des cadres photo.

Les clients peuvent y profiter de services pratiques tels qu’un distributeur automatique de billets, une cabine photo et des emballages cadeaux. Il y a également un point de retrait Carrefour Drive et, tout comme les autre hypermarchés, le magasin est désormais ouvert le dimanche matin.