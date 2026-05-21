Ixelles s’attaque aux bornes de commande dans les fast-foods

Ixelles instaure une nouvelle taxe pour les restaurant de fast-foods équipés de bornes de commande numériques. Auparavant, les communes bruxelloises d’Anderlecht et d’Auderghem avaient déjà mis en place une taxe visant les chaînes disposant de telles bornes de commande.

Emploi et nuisances

Les établissements de restauration rapide tels que les friteries, les rôtisseries et les restaurants-grills équipés de bornes de commande devront s’acquitter d’une taxe annuelle de 12 000 euros. Les nouveaux établissements devront en outre s’acquitter d’une taxe d’ouverture unique de 10 000 euros. Ixelles prévoit que cette nouvelle taxe rapportera environ 113 000 euros par an.

Selon l’échevine des Finances Nathalie Gilson, la commune vise délibérément les grandes chaînes. « Avec cette taxe, nous protégeons les petits indépendants », déclare-t-elle à BRUZZ. « Nous visons les grandes chaînes qui causent des nuisances dans l’espace public, nous promouvons une alimentation saine et nous espérons rendre l’économie locale plus attractive. » La mesure vise également les chaînes car les bornes de commande numériques remplacent de plus en plus souvent les caissiers traditionnels, ce qui, selon l’administration communale, a un impact négatif sur l’emploi local.

Affaire devant le Conseil d’État

La taxe sur la restauration rapide s’inscrit dans une tendance plus large où les communes bruxelloises introduisent de nouvelles taxes locales pour générer des revenus supplémentaires. L’année dernière, Auderghem et Anderlecht avaient déjà pris des mesures similaires. À Auderghem, la taxe annuelle s’élève également à 12 000 euros, mais le montant double pour les établissements situés à proximité des écoles.

Le secteur a réagi vivement : Bemora, l’association des chaînes de restaurants structurées au sein de Comeos, a déjà contesté la taxe d’Auderghem devant le Conseil d’État. « On oublie que les grandes chaînes travaillent souvent avec des franchises », a fait valoir Bemora. « Ce sont donc aussi des exploitants locaux, qui emploient du personnel local, qui sont touchés par cette taxe. Et les chaînes n’ont en tout cas pas l’intention de quitter la commune. »