[Interview] « Nous ne vendons pas des pots, nous vendons du bonheur en sauce » (Sarah De Bruyne, Devos & Lemmens)

Le leader incontesté du marché belge de la mayonnaise et des sauces continue de croître, même après 140 ans. Les goûts changent, mais les grands classiques restent, avec l’humour comme ingrédient indispensable.

De grands défis

Ce qui a commencé il y a 140 ans dans la boucherie anversoise d’Henri Devos et de Maria Catharina Elisabeth Lemmens, avec des cornichons, de la moutarde et de la mayonnaise, est aujourd’hui un leader incontesté du marché qui a produit pas moins de 3 152 930 litres de sauces froides et 8 230 891 litres de mayonnaise en 2025. Chaque minute, Devos & Lemmens vend 47 pots ou bouteilles de sauces en Belgique, soit 25 millions par an. Malgré une part de marché atteignant 45 % (en valeur) et une concurrence croissante des marques et des marques de distributeur dans le secteur des sauces, la marque a encore réussi à croître au cours du dernier trimestre, sur un marché qui connaît lui-même une croissance de 3 à 4 %.