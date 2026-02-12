Carrefour vend ses activités roumaines à Pavăl Holding

Carrefour annonce avoir entamé des négociations exclusives avec Pavăl Holding en vue de la cession de l’ensemble de ses activités en Roumanie. Cette transaction s’inscrit dans le cadre de l’évaluation stratégique lancée par le distributeur début 2025.

478 magasins

Les rumeurs d’un accord imminent en Roumanie avaient déjà circulé en décembre, et les soupçons sont désormais confirmés : Carrefour prévoit de vendre sa branche roumaine à Pavăl Holding, le véhicule d’investissement de la famille Pavăl, éminents entrepreneurs roumains et propriétaires de Dedeman, le leader national du marché du bricolage. Cette transaction s’effectue sur la base d’une valeur d’entreprise de 823 millions d’euros, a annoncé Carrefour dans un communiqué de presse jeudi matin.

Carrefour exploite en Roumanie un réseau de 478 magasins, dont 55 hypermarchés, 191 supermarchés, 202 magasins de proximité et 30 magasins discount. Le détaillant y a réalisé en 2024 et 2025 un chiffre d’affaires TTC de 3,2 milliards d’euros, soit environ 3,5 % du chiffre d’affaires du groupe. La réalisation de la transaction est encore soumise aux autorisations réglementaires nécessaires, qui sont attendues au second semestre 2026.

« La cession de Carrefour Roumanie confirme le bon avancement de la revue de portefeuille engagée en 2025. Après les mouvements majeurs réalisés ces douze derniers mois, notamment le rachat des minoritaires de Carrefour Brésil et la cession de Carrefour Italie, le Groupe poursuit sa transformation et son recentrage sur ses trois pays coeurs », a déclaré Alexandre Bompard, président-directeur général de Carrefour, qui présentera mercredi prochain les grandes lignes de son nouveau plan stratégique.