Écrit par Stefan Van Rompaey
Casino travaille à son redressement après une nouvelle baisse du chiffre d’affaires

Food26 février, 2026

Casino a vu son chiffre d’affaires déclaré continuer à baisser l’année dernière en raison des fermetures de magasins, tandis que le chiffre d’affaires comparable a légèrement augmenté. Le groupe de distribution français affirme poursuivre son redressement, tandis que les discussions avec les créanciers se poursuivent.  

Les négociations sont en cours

En 2025, le groupe Casino a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 8,26 milliards d’euros, soit une légère hausse de +0,5 % sur une base comparable, mais une baisse de -2,5 % sur une base publiée. Cette évolution s’explique par la fermeture d’un millier de petits magasins de quartier l’année dernière. Le PDG Philippe Palazzi souhaite donner la priorité à la qualité du réseau de magasins.

