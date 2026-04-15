Ikea et Chupa Chups font sensation avec une sucette au goût boulette

Ce qui avait commencé comme un poisson d’avril est désormais une réalité : Ikea et Chupa Chups proposent une sucette en édition limitée au goût de boulettes de viande suédoises dans des centaines de magasins à travers le monde.

« Célébrer l’amour de la cuisine »

Chupa Chups a réussi à mettre au point une friandise qui rappelle les célèbres boulettes de viande suédoises accompagnées de sauce aux airelles. Un million de sucettes seront bientôt distribuées dans les magasins Ikea du monde entier. Mais elles ne sont pas à vendre : les clients pourront les déguster gratuitement lorsqu’ils se rendront chez Ikea en juin.

« Le 1er avril, nous avons invité les gens à imaginer une sucette au goût des boulettes de viande suédoises d’Ikea. Cette idée ayant été accueillie avec tant d’enthousiasme, nous nous devions d’en faire quelque chose », explique Javier Quiñones, directeur commercial chez Ingka Group, le plus grand distributeur Ikea, présent dans 32 pays. « En collaboration avec Chupa Chups, nous donnons aujourd’hui vie à une version ludique de cette idée. C’est une façon amusante de célébrer notre amour de la cuisine et de montrer que même une simple blague peut devenir réalité – quelque chose qui rassemble les gens de manière surprenante. »

Cette collaboration s’inscrit parfaitement dans le thème sur lequel Ikea met l’accent cette année : la cuisine et le rôle que joue la nourriture dans le partage de bons moments ensemble. À noter que les sucettes ne seront pas disponibles en Suède, au Japon, en Inde, en Serbie, en Roumanie et en Slovénie.