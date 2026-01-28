Chiffres records pour la Coopérative U

Dans un contexte difficile, le groupe français de supermarchés Coopérative U a enregistré une forte croissance de son chiffre d’affaires et de sa part de marché, notamment grâce à des acquisitions. Le segment des magasins de proximité affiche notamment de très bons résultats.

Ambition : 15 % de part de marché

Le chiffre d’affaires de Coopérative U a augmenté de 5,3 % l’année dernière, pour atteindre 28,35 milliards d’euros (TVA comprise, hors carburant). Selon ses propres déclarations, le détaillant a attiré 820 000 nouveaux foyers, portant ainsi sa clientèle à 13,3 millions. Sa part de marché a augmenté de 0,6 point de pourcentage pour atteindre 12,7 %. Le groupe reste ainsi numéro quatre en France, derrière E.Leclerc, Carrefour et le Groupement Mousquetaires (Intermarché/Netto). L’objectif est d’atteindre une part de marché de 15 % en 2030.