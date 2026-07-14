Cinq ans après les inondations, Chaudfontaine renoue avec une croissance à deux chiffres

Il y a exactement cinq ans, la vallée de la Vesdre était frappée par une tempête torrentielle, qui avait notamment submergé l’usine d’embouteillage d’eau minérale de Chaudfontaine sous 3,5 mètres d’eau. Depuis, la marque connaît à nouveau une forte croissance.

« De grandes ambitions »

Les dégâts causés le 14 juillet 2021 ont été considérables, mais la source d’eau minérale naturelle, située un peu plus en hauteur, n’a pas été touchée. « À peine 33 jours après la catastrophe, les premières chaînes de production tournaient déjà à nouveau », raconte Achmed Boumrah, directeur du site, lors d’une cérémonie commémorative organisée sur le site et au cours de laquelle une œuvre d’art a été dévoilée.

Depuis lors, le propriétaire, Coca-Cola Europacific Partners, a investi massivement pour rendre le site encore plus durable et tourné vers l’avenir. Cela lui a valu la distinction « Factory of the Future ». Et les ventes ont suivi : « En 2025, les ventes de notre eau minérale naturelle ont connu une croissance à deux chiffres », déclare Carl Lescroart, directeur de Coca-Cola Europacific Partners Belgium & Luxembourg. « Nous avons de grandes ambitions pour l’avenir. De nombreux investissements et innovations sont également prévus pour Chaudfontaine dans les années à venir. Nous souhaitons ainsi poursuivre cette belle courbe de croissance. » ​

L’usine d’embouteillage de Chaudfontaine emploie 150 personnes, presque toutes originaires de la province de Liège. Trois lignes de production y embouteillent plus de 150 millions de litres d’eau, qui sont transportés et distribués dans un rayon géographique de 250 kilomètres : 76 % en Belgique et 23 % aux Pays-Bas.