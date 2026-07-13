Puratos : un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros en vue

Puratos a de nouveau connu une croissance en 2025, grâce à des acquisitions et à son expansion internationale. Après avoir réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros lors de l’exercice précédent, le fournisseur belge de produits de boulangerie espère franchir cette année la barre des 5 milliards d’euros.

Déploiement international

Début 2025, Puratos a racheté une école culinaire française et a créé en Chine une coentreprise avec un producteur local spécialisé notamment dans la crème fouettée. C’est en partie grâce à ces investissements que le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros l’année dernière, soit 6 % de plus que l’année précédente. Le bénéfice net a augmenté de plus de 2 % pour atteindre 130,3 millions d’euros, rapporte De Tijd.