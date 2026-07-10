Nestlé investit un demi-milliard de francs suisses dans une nouvelle usine Nescafé

Nestlé consacre 563 millions de francs suisses (environ 60 millions d’euros) à la construction d’une nouvelle usine Nescafé en Thaïlande. Le marché thaïlandais du café représente 1 milliard d’euros, ce qui en fait l’un des plus importants marchés du café pour l’entreprise.

Parmi les marchés du café les plus dynamiques

« Cette nouvelle usine ultramoderne permettra d’augmenter notre capacité de production de Nescafé en Asie du Sud-Est et contribuera à la croissance à long terme de nos activités dans le secteur du café sur l’un des marchés les plus dynamiques au monde », déclare Remy Ejel, vice-président exécutif et PDG de la zone Asie, Océanie et Afrique.

L’usine sera implantée dans la province de Samut Prakan et produira l’ensemble de la gamme Nescafé, du café soluble aux mélanges de café en passant par les boissons au café prêtes à boire. Le site emploiera plus de 500 personnes. Nestlé prévoit de mettre l’usine en service fin 2028. Le site accueillera également son propre centre de distribution robotisé, destiné à accélérer les livraisons, à mieux gérer les stocks et à accroître la flexibilité.