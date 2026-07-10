Pourquoi la Coopérative U indique l’impact environnemental de chaque caddie sur le ticket de caisse

Les clients du groupe de supermarchés français Coopérative U peuvent désormais consulter l’empreinte carbone totale de leur panier sur leur ticket de caisse numérique. Le distributeur donne également aux consommateurs des conseils concrets pour réduire l’impact environnemental de leurs achats quotidiens.

Les produits représentent 95 % des émissions

Après une phase de test dans 14 points de vente, Coopérative U déploie le « Ticket Carbone » dans tous les magasins de son réseau. U devient ainsi la première chaîne de supermarchés française à calculer l’empreinte carbone totale du panier d’achat physique ou numérique du client. Les clients titulaires de la carte U reçoivent une estimation exprimée en kilogrammes d’équivalent CO₂ dans l’e-mail leur envoyant le ticket de caisse numérique