FrieslandCampina réorganise ses activités retail en Europe

FrieslandCampina souhaite regrouper ses activités de distribution en Europe au sein d’une seule et même organisation. Le groupe laitier rapproche ainsi ses activités liées aux marques et celles liées aux marques de distributeur en Europe.

Conséquences organisationnelles

À compter du 1er janvier 2027, FrieslandCampina prévoit d’intégrer les activités de vente au détail des groupes d’activité Europe et Retail & Americas. Le groupe laitier coopératif affirme que cette nouvelle structure permettra de mieux servir les clients et de renforcer les catégories de produits. Son PDG, Jan Derck van Karnebeek, qualifie cette réorganisation d’étape vers une organisation plus simple et davantage axée sur le client.

Selon M. Van Karnebeek, ce regroupement doit aider FrieslandCampina à exploiter plus rapidement les opportunités du marché et à mieux tirer parti de sa taille et de son expertise. FrieslandCampina souhaite également transférer ses activités américaines, qui relèvent actuellement de Retail & Americas, vers le groupe d’activités « Middle East, Pakistan & Africa ». Ce dernier portera alors le nom de « Middle East, Pakistan, Africa & Americas ».

À la suite de cette réorganisation, FrieslandCampina comptera désormais six groupes d’activité au lieu de sept. Dustin Woodward, actuellement président de la division Europe, dirigera le nouveau groupe d’activité dédié à l’Europe. Tuncay Özgüner, actuellement président de la division Retail & Americas, prendra la tête du groupe « Middle East, Pakistan, Africa & Americas ». Ali Khan, actuellement président de la division Middle East, Pakistan & Africa, prendra sa retraite. L’entreprise indique qu’elle fournira ultérieurement plus de détails sur les implications organisationnelles.