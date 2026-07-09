Lidl Plus atteint les 120 millions d’utilisateurs après son déploiement mondial

Lidl a désormais déployé sa plateforme client numérique Lidl Plus dans tous les pays où le discounter est présent. Le lancement aux États-Unis, le 15 juillet, marque l’aboutissement de l’expansion internationale de l’application.

Une présence internationale

Lidl Plus compte désormais plus de 120 millions d’utilisateurs à travers le monde. L’application leur donne accès à des récompenses immédiates, des bons de réduction personnalisés et d’autres avantages numériques. Pour Lidl, cette plateforme constitue un outil essentiel pour renforcer les liens entre ses magasins et ses canaux numériques.

Ce déploiement mondial a nécessité une collaboration étroite entre des équipes situées dans différents pays, sur différents continents et dans différents fuseaux horaires. Lidl considère donc cette étape comme une preuve de sa force d’action internationale. « Lancer une plateforme à l’échelle mondiale, au-delà des continents et des fuseaux horaires, exige bien plus qu’une technologie et une gestion de projet exceptionnelles. Cela nécessite une coordination stratégique claire, une collaboration sans faille entre les services et une équipe hors du commun, unie autour d’un objectif commun », déclare Linus Hinzmann, responsable des relations clients et vice-président senior chez Lidl Stiftung & Co. KG, sur LinkedIn.

Avec Lidl Plus, Lidl affine encore davantage sa stratégie omnicanale. L’application aide le distributeur à adopter une approche plus personnalisée envers ses clients, à cibler davantage ses promotions et à renforcer le lien avec les consommateurs en dehors des magasins.