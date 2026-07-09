Pour la première fois depuis deux ans, Barry Callebaut enregistre une hausse de ses ventes de chocolat

Barry Callebaut constate peu à peu une amélioration sur un marché du chocolat difficile : au troisième trimestre, le fabricant a enregistré une croissance en volume, pour la première fois en deux ans. Sur l’ensemble de l’exercice, la société s’attend toutefois à une légère baisse.

« Premiers signes de stabilisation »

Alors que le marché mondial du chocolat a reculé de 4,4 % au troisième trimestre, Barry Callebaut a vu ses ventes progresser de 5,7 %. Sur les neuf premiers mois de l’exercice décalé, les volumes ont toutefois encore baissé de 2,8 %. L’entreprise table sur une reprise progressive du marché et prévoit, pour l’ensemble de l’exercice, une baisse des volumes de 1 %, ce qui est meilleur que les -2,5 % initialement prévus.

« Nous tirons notre courage du retour à une croissance positive des volumes au troisième trimestre, ce qui témoigne en partie des premiers signes de stabilisation des facteurs fondamentaux et du niveau de service en Amérique du Nord », déclare le PDG Hein Schumacher.

« Dans le même temps, le marché du chocolat reste difficile et notre redressement se fera progressivement. Au cours du trimestre, nous avons pris des mesures ciblées pour continuer à développer notre structure organisationnelle et faire avancer notre programme « Focus for Growth » en renforçant l’autonomie régionale tout en préservant la coordination fonctionnelle à l’échelle mondiale. Nous continuons à nous concentrer sans relâche sur le renforcement de nos fondements afin de gagner des parts de marché et de réaliser une croissance durable et rentable. »