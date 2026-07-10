La prudence des consommateurs américains reste une source de préoccupation pour PepsiCo

PepsiCo enregistre une croissance de son chiffre d’affaires grâce à de bonnes performances sur les marchés internationaux. Les consommateurs américains, en revanche, réduisent leurs dépenses alimentaires, principalement en raison du prix élevé de l’essence.

La reprise prendra du temps

Le fabricant de Pepsi, Lay’s et Doritos a vu son chiffre d’affaires progresser de 6,4 % au deuxième trimestre, pour atteindre 24,18 milliards de dollars. Le bénéfice net a atteint 2,98 milliards de dollars, soit 2,18 dollars par action, ce qui représente une hausse de 3,8 %. Les volumes ont augmenté de 3 % dans le secteur alimentaire et de 2 % dans celui des boissons. Ce sont de bons chiffres, globalement conformes aux attentes. Pourtant, les observateurs et les investisseurs se montrent quelque peu inquiets.