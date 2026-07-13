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Écrit par Pauline Neerman
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Le secteur des boissons réclame une baisse des droits d’accise pour freiner les achats transfrontaliers

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Food13 juillet, 2026

La fédération belge du vin et des spiritueux, Vinum et Spiritus, appelle le gouvernement fédéral à réduire les accises sur l’alcool. Selon cette organisation sectorielle, la Belgique pourrait ainsi récupérer une partie des achats transfrontaliers tout en augmentant ses recettes fiscales.

Le whisky coûte 42 % plus cher

En 2025, les Belges ont dépensé 708 millions d’euros en alimentation et boissons en France, au Luxembourg, en Allemagne et aux Pays-Bas. Sur ce montant, 98 millions d’euros, soit près de 14 %, ont été consacrés aux boissons alcoolisées. Les spiritueux semblent particulièrement sensibles aux écarts de prix : sur chaque euro dépensé, 8,7 % reviennent aux commerces étrangers.

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